Phillips 66, Kinder Morgan et HF Sinclair donnent leur feu vert au projet Western Gateway, d'un montant de 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du calendrier prévisionnel d'achèvement au paragraphe 4 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Pooja Menon

Phillips 66 PSX.N , Kinder Morgan KMI.N et HF Sinclair DINO.N ont annoncé mardi avoir décidé de donner suite au projet de réseau de pipelines Western Gateway, d'un montant de 5 milliards de dollars, et d'avoir finalisé un accord de coentreprise à cet effet.

Phillips 66 détiendra 49,9% de la coentreprise, Kinder Morgan 35,1% et HF Sinclair 15%.

Les entreprises se sont lancées dans une course effrénée pour construire un nouvel oléoduc majeur vers la côte ouest des États-Unis, en prévision des fermetures prévues de raffineries en Californie, un marché des carburants relativement isolé dont les liaisons avec les principaux pôles de raffinage sont limitées, ce qui le rend vulnérable aux perturbations d’approvisionnement et aux flambées de prix.

Western Gateway est un projet de réseau de pipelines de produits raffinés de 1.300 miles, d’une capacité nominale de 230.000 barils par jour, qui établirait une nouvelle voie d’approvisionnement en carburant depuis Saint-Louis, dans le Missouri, et les points de départ de la côte du Golfe jusqu’en Arizona et en Californie. L’achèvement du projet est prévu pour 2029.

La capacité de Phillips 66 et de HF Sinclair à acheminer leurs produits vers l’ouest constituera un atout majeur pour leurs réseaux de raffinage, ont déclaré les analystes d’UBS, en particulier pendant les mois d’hiver, lorsque la demande est plus faible dans les régions du centre du continent et du Midwest.

Le "Gold Pipeline" de Phillips 66, qui relie actuellement Borger, au Texas, à Saint-Louis, verra son sens de circulation inversé pour alimenter le réseau est-ouest proposé, tout comme l’oléoduc existant de Kinder Morgan entre Colton, en Californie, et Phoenix, en Arizona.

Une fois achevé le nouvel oléoduc reliant Borger à Phoenix, les actifs existants de Kinder Morgan que sont les lignes SFPP East Line et West Line seront également apportés à la coentreprise pour une valeur d’environ 1,5 milliard de dollars, ont indiqué les sociétés.

Phillips 66 apportera près de 2,5 milliards de dollars en numéraire pour ce projet — dont la valeur d’entreprise est estimée à 5 milliards de dollars —, tandis que Kinder Morgan apportera environ 250 millions de dollars et HF Sinclair environ 750 millions de dollars.

Le nouveau réseau s’appuiera principalement sur des contrats "take-or-pay" d’une durée de 10 ans, ont ajouté les entreprises.