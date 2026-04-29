Phillips 66 exploite ses raffineries à un taux de capacité compris entre 90 % et 95 % au deuxième trimestre 2026 - conférence téléphonique

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29 avril - Le raffineur américain indépendant Phillips 66

PSX.N exploite ses neuf raffineries à un taux compris entre 90 % et 95 % de leur capacité combinée de 2 millions de barils par jour (bpd), a indiqué la société lors d'une conférence téléphonique mercredi.

La raffinerie de Phillips 66 à Humber, au Royaume-Uni, devrait fonctionner à un taux d'utilisation dans la partie basse des 90 %, tandis que les huit raffineries de la société aux États-Unis devraient fonctionner à un taux d'utilisation dans la partie médiane des 90 %.