Phillips 66 en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action du raffineur Phillips 66 PSX.N affiche une hausse d'environ 2% à 209,90 dollars avant l'ouverture du marché ** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à des marges de raffinage plus élevées, les tensions persistantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d’exportations de carburant américain

** La société affiche un bénéfice ajusté de 9,41 dollars par action, contre des estimations de 7,44 dollars par action, selon les données de LSEG

** La marge réalisée par PSX s'est établie à 24,08 dollars le baril au cours du trimestre, contre 11,25 dollars le baril un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action PSX affichait une hausse de 59,5% depuis le début de l'année