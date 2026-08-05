Inde: plus de 100 morts depuis juillet dans des inondations et glissements de terrain

Des membres du Fonds d'intervention d'urgence de l'État (SDRF) portent secours des habitants d'une zone inondée à la suite de fortes pluies de mousson à Guwahati, dans l'Assam, en Inde, le 4 août 2026. ( AFP / Biju BORO )

Des inondations et des glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson torrentielles ont fait plus de 100 morts en Inde depuis début juillet et contraint des milliers de personnes à évacuer, selon un bilan des autorités publié mercredi.

Au moins 87 personnes ont péri dans l'Etat d'Assam, dans le nord-est du pays qui figure parmi les régions les plus durement touchées, selon le chef du gouvernement de cet Etat, Himanta Biswa Sarma.

Dans la seule région de Sivasagar, au moins 47 personnes ont trouvé la mort et plusieurs zones demeurent inondées, a-t-il précisé.

Les autorités locales ont appelé la population à participer financièrement aux secours et aux travaux de remise en état.

"La dévastation ici est sans commune mesure par rapport à tout ce que ces régions ont connu par le passé", a écrit mardi sur X M. Sarma.

Des photos de l'AFP témoignent de ces inondations, montrant des secouristes aidant la population à rejoindre des zones plus élevées à bord d'embarcations gonflables mais aussi des personnes sur des radeaux de fortune à la recherche d'un refuge.

Au Kerala, dans le sud de l'Inde, le ministre en chef V.D. Satheesan a fait état mardi d'au moins 15 morts et de sept personnes portées disparues.

Plus de 10.000 habitants ont trouvé refuge dans quelque 300 centres d'hébergement d'urgence ouverts à travers l'Etat, tandis que de fortes précipitations continuent de provoquer des glissements de terrain et des crues.

Dans le territoire himalayen du Jammu-et-Cachemire frappé par quelque 35 épisodes de soudaines pluies diluviennes, au moins 31 personnes ont trouvé la mort, a rapporté la chaîne publique de télévision.

Dans les Etats du Bihar et du Jharkhand, dans le nord-est du pays, au moins 22 personnes sont mortes après avoir été frappées par la foudre depuis mardi, ont indiqué les autorités locales.

Parmi les victimes, en majorité des agriculteurs travaillant dans les rizières et des éleveurs, figurent également quatre enfants, ont précisé les autorités.

Huit morts au Sri-Lanka

Un homme et une fillette à bord d'un radeau de fortune, sur une rivière en crure après des pluies de mousson torrentielles, dans un village du district de Sivasagar, dans l'Assam, en Inde,le 27 juillet 2026. ( AFP / Biju BORO )

Les pluies de mousson, de juin à septembre, représentent en Asie du Sud de 70 à 80% des précipitations annuelles, essentielles à l'agriculture et à l'activité industrielle.

Chaque année, elles sont aussi la cause de morts et de destructions, mais le nombre d'inondations et de glissements de terrain meurtriers s'est accru ces dernières années.

Les scientifiques estiment que le réchauffement climatique augmente la fréquence et l'intensité de ces phénomènes météorologiques extrêmes.

Le Sri Lanka voisin a également connu des pluies de mousson exceptionnellement abondantes, qui ont provoqué des crues et des coulées de boue. Au moins huit personnes y sont mortes depuis lundi, selon le Centre de gestion des catastrophes.

Environ 12.000 habitants du centre de cette île d'Asie du Sud ont été contraints d'évacuer leurs maisons inondées, tandis que l'est du pays souffre d'une sécheresse telle que les autorités doivent acheminer de l'eau potable aux habitants par camions-citernes.

En juillet, le gouvernement sri-lankais avait averti que le pays devait se préparer à une sévère sécheresse au cours des deux prochains mois, avant des inondations potentiellement dévastatrices provoquées par le phénomène météorologique El Niño.

Les autorités n'ont pas encore évalué les pertes économiques que le pays pourrait subir en raison d'El Niño, mais ont mis en place un groupe de travail interministériel pour en limiter l'impact.

El Niño est un phénomène naturel qui revient tous les deux à sept ans. Les eaux de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial se réchauffent, ce qui entraîne pendant des mois des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale.

Cette année, la plupart des modèles prédisent un épisode El Nino d'ampleur exceptionnelle, potentiellement le plus fort jamais enregistré. Et ce, dans un contexte de réchauffement de la planète provoqué par les humains.