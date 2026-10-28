Phillips 66 dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

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Phillips 66 PSX.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage, les tensions persistantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain.

La société basée à Houston, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 14,08 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 11,73 dollars , selon les données compilées par LSEG.