Phillips 66 dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

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Phillips 66 PSX.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage, les tensions persistantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain.

La société basée à Houston, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 9,41 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 7,44 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.