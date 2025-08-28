Phillips 66 commencera à fermer la raffinerie de la région de Los Angeles la semaine prochaine, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un arrière-plan, un contexte tout au long) par Nicole Jao

Phillips 66 PSX.N commencera à fermer sa raffinerie de la région de Los Angeles, d'une capacité de 139 000 barils par jour, en septembre, ont indiqué des personnes au fait du dossier.

La raffinerie de la région de Los Angeles commencera à réduire ses activités en vue d'une fermeture définitive dès la semaine prochaine, ont indiqué deux sources. Phillips 66 a annoncé l'année dernière qu'elle fermerait la raffinerie et commencerait à réduire ses activités d'ici octobre 2025.

"Les unités de la raffinerie commenceront à tourner au ralenti d'ici le quatrième trimestre 2025, comme prévu... notre calendrier reste inchangé", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé par courriel jeudi. La société n'a pas fourni de calendrier plus détaillé, mais a fait remarquer que le processus de mise hors service des installations nécessitait une approche complexe et en plusieurs phases. Le raffineur devrait licencier la plupart des travailleurs de la raffinerie en décembre. L'usine de la région de Los Angeles compte environ 600 employés et 300 sous-traitants. Plus de la moitié des employés sont des travailleurs horaires représentés par le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique.

L'entreprise s'est refusée à tout commentaire sur le statut de ses employés. Le départ de Phillips 66 laissera un vide dans l'approvisionnement en carburant de la Californie , l'État américain le plus peuplé. L'État connaît régulièrement des prix moyens de l'essence parmi les plus élevés du pays, ce qui entraîne des relations souvent tendues entre l'État et les compagnies pétrolières.

Valero Energy VLO.N a également annoncé son intention de fermer la raffinerie de Benicia (145 000 bpj), l'une de ses deux raffineries restantes dans l'État.

Les deux raffineries qui ferment produisent environ 20 % de l'approvisionnement en essence de l'État.