Les immatriculations de voitures neuves rechutent, l'attentisme domine
01/12/2025

Paris souhaite chasser les gros SUV en augmentant les tarifs de stationnement

Les immatriculations de voitures neuves en France ont rechuté en novembre, baissant de 0,29% en rythme annuel après trois mois de hausse d'affilée, reflet de l'attentisme du marché à cause du contexte économique morose et avant les annonces éventuelles de la Commission européenne sur la trajectoire d'électrification.

Selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA), il s'est immatriculé 132.927 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier. Le mois de novembre a compté 19 jours ouvrables cette année, comme l'an dernier.

"L'attentisme des consommateurs continue, encore et toujours, à peser sur le marché automobile français", a commenté la PFA dans un message posté sur Linkedin. "Novembre s'inscrit dans la tendance qui se dessine depuis le début 2025: -5% sur 11 mois, c'est -27% par rapport au niveau d'avant crise (2019)".

Sur les onze premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 4,92% sur un an, avec 1.459.227 immatriculations, montrent les données de la PFA.

Pour tenter de retrouver le niveau des ventes d'avant le Covid, les constructeurs automobiles européens plaident pour un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030 et 2035, la demande en voitures électriques restant inférieure aux attentes.

Dans le cadre du dialogue stratégique engagé début 2025 avec la Commission européenne, ils espèrent aussi le 10 décembre des mesures de soutien à la filière, comme une simplification réglementaire pour les petites voitures électriques et des aides pour les fabricants locaux de batteries et les équipementiers européens.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 5,50% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 3,97% en rythme annuel en novembre.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes chuter de 57,83% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)

