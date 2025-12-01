Wall Street vue dans le rouge, la prudence règne sur les marchés

Des traders travaillent en salle des marchés d'IG Index

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que les investisseurs attendent les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell et les chiffres de l'ISM manufacturier. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,48% pour le Dow Jones, de 0,61% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,71% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,72% à 8.064,14 points vers 11h27 GMT. A Francfort, le Dax recule de 1,29% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,50%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,38% et le Stoxx 600 perd 0,44%.

Les actions ont été instables en novembre, mais se sont renforcées la semaine dernière, aidées par les investisseurs qui parient de plus en plus sur une baisse des taux de la Fed lors de sa réunion de décembre.

En ce début de semaine, les investisseurs seront attentifs aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, attendus plus tard dans la journée, à l'approche de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine.

Ils tablent sur une probabilité de 87% d'une baisse des taux après une série de commentaires "dovish" de la part des décideurs politiques ces derniers jours.

Par ailleurs, les traders vont aussi surveiller les chiffres concernant l'ISM manufacturier aux Etats-Unis, attendus à 15h GMT.

Dans la zone euro, l'activité manufacturière est retombée dans la zone de contraction en novembre en raison d'un affaiblissement de la demande, ce qui a contraint les entreprises à supprimer des emplois au rythme le plus rapide depuis sept mois, selon une enquête publiée lundi.

Cette semaine, l'attention se portera aussi sur le rapport retardé de septembre concernant l'indice des dépenses de consommation personnelles, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui sera publié vendredi.

À cette prudence s'ajoutaient lundi les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon en décembre afin de contrer l'inflation et l'affaiblissement du yen.

VALEURS EN EUROPE

Airbus recule de 8,42% après avoir découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320, selon des sources industrielles lundi.

Le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat qu'il ait atteint des avions en service, ont indiqué ces sources, qui ont demandé à ne pas être nommées.

Les valeurs liées à la défense sont également à la peine, Hensoldt, Rheinmetall et Leonardo perdant chacune plus de 3%, tandis que Thales cède 2,62%, alors que les responsables américains et ukrainiens ont tenu dimanche des discussions sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Air France-KLM s'envole de plus de 6% après un changement de recommandation de J.P.Morgan.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,3 points de base à 4,0421%. Le deux ans progresse de 0,7 point de base à 3,4976%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 2,4 points de base à 2,7150%. Le deux ans avance de 1,4 point de base à 2,0435%.

CHANGES

Le yen monte de 0,54% pour atteindre 155,32 yens pour un dollar américain, porté par les commentaires du gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, qui a laissé entendre qu'une hausse des taux pourrait être envisagée en décembre, tandis que le dollar baisse, les investisseurs misant de plus en plus sur une baisse des taux américains ce mois-ci.

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,28% à 1,1627 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole montent, le Consortium du pipeline de la Caspienne ayant interrompu ses exportations après une importante attaque de drones et les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ayant suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement, tandis que l'OPEP+ a accepté de maintenir inchangés les niveaux de production de pétrole pour le premier trimestre 2026.

Le Brent avance de 1,12% à 63,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,16% à 59,23 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER DECEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h Indice ISM manufacturier novembre 49,0 48,7

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)