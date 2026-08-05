Phillips 66 augmente sa production de kérosène dans sa raffinerie de l'État de Washington, selon la société

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Le raffineur américain indépendant Phillips 66 PSX.N va augmenter sa production de kérosène de 12.000 barils par jour dans sa raffinerie de Ferndale, dans l'État de Washington, a annoncé mercredi la société.

Cette capacité supplémentaire devrait être mise en service en 2027, a précisé la société.