Phillips 66 augmente sa production de kérosène dans sa raffinerie de l'État de Washington, selon la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le raffineur américain indépendant Phillips 66 PSX.N va augmenter sa production de kérosène de 12.000 barils par jour dans sa raffinerie de Ferndale, dans l'État de Washington, a annoncé mercredi la société.
Cette capacité supplémentaire devrait être mise en service en 2027, a précisé la société.
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