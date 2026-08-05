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Phillips 66 augmente sa production de kérosène dans sa raffinerie de l'État de Washington, selon la société
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 18:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain indépendant Phillips 66 PSX.N va augmenter sa production de kérosène de 12.000 barils par jour dans sa raffinerie de Ferndale, dans l'État de Washington, a annoncé mercredi la société.

Cette capacité supplémentaire devrait être mise en service en 2027, a précisé la société.

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