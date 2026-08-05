Meta lance Muse Code, son premier agent d'IA dédié au développement logiciel

Meta a dévoilé Muse Code, son premier agent d'intelligence artificielle destiné au développement logiciel. Avec cette nouvelle offre, le groupe entend concurrencer les solutions d'Anthropic et d'OpenAI en misant sur une intégration étroite avec ses modèles d'IA et une politique tarifaire compétitive.

Meta a présenté Muse Code, un agent d'intelligence artificielle conçu pour assister les développeurs dans l'ensemble du cycle de création d'applications. Disponible en version bêta, l'outil permet de planifier des modifications, d'écrire du code, de l'exécuter et d'en vérifier le fonctionnement depuis une interface unique, tout en coordonnant plusieurs agents spécialisés. Cette première annonce majeure d'Alexandr Wang, nommé à la tête de Meta Superintelligence Labs en juin 2025, marque une nouvelle étape dans la stratégie de Mark Zuckerberg pour renforcer la position du groupe dans l'intelligence artificielle.

Muse Code fonctionne avec le nouveau modèle Muse Spark 1.2, développé conjointement avec l'agent afin d'améliorer leurs performances. Selon Meta, cette approche optimise les capacités de programmation par rapport à la version précédente de Muse Spark. Le service est proposé selon une facturation à l'usage, avec des tarifs comparables à ceux de Muse Spark 1.1, ainsi qu'une offre "Contributor" à un coût plus de dix fois inférieur, en échange de l'autorisation d'utiliser les interactions des utilisateurs pour améliorer le modèle.

Plutôt que de chercher à dépasser immédiatement Claude Code d'Anthropic ou Codex d'OpenAI en matière de performances, Meta mise sur une stratégie fondée sur des prix plus compétitifs. Muse Code s'appuie sur une infrastructure logicielle spécialement conçue pour les projets de programmation, tout en laissant aux développeurs la possibilité d'utiliser d'autres modèles s'ils le souhaitent. Alexandr Wang estime toutefois que les meilleures performances seront obtenues avec l'association de Muse Code et de Muse Spark, développés conjointement.

Le groupe a également annoncé la mise en place d'une option de "zéro conservation des données" destinée aux entreprises souhaitant que leurs informations ne soient ni stockées ni utilisées pour l'entraînement des modèles. Cette fonctionnalité répond à une demande croissante des clients professionnels en matière de confidentialité et s'inscrit dans la volonté de Meta de renforcer son offre à destination des entreprises face à une concurrence de plus en plus intense sur le marché des assistants de programmation basés sur l'intelligence artificielle.