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Phillips 66 approuve une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 13:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phillips 66 PSX.N a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions.

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