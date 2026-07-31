Phillips 66 approuve une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions

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Phillips 66 PSX.N a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions.