Phillips 66 affiche un bénéfice inattendu grâce à la hausse des marges de raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour issues des commentaires des paragraphes 5, 15 à 19) par Nicole Jao et Pooja Menon

Phillips 66 PSX.N a annoncé mercredi un bénéfice ajusté surprenant pour le premier trimestre, les marges de raffinage élevées et une meilleure utilisation des capacités ayant permis à l'entreprise de compenser l'impact de la volatilité des prix des matières premières. Les raffineurs de la côte américaine du golfe du Mexique bénéficient de marges parmi les plus élevées observées depuis des années , les perturbations des flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient suite à la guerre en Iran ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain. Les marges de raffinage américaines, mesurées par le crack spread 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté en moyenne d'environ 73 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente.

La marge de raffinage réalisée par Phillips 66 a grimpé à 10,11 dollars par baril au premier trimestre, contre 6,81 dollars un an plus tôt, tandis que son segment de raffinage est passé d'une perte de 937 millions de dollars à un bénéfice ajusté de 208 millions de dollars.

“Le taux de captation du raffinage est bien plus élevé que prévu”, a déclaré Justin Jenkins, analyste chez Raymond James, dans une note, ajoutant que le raffineur avait bénéficié d'une amélioration de ses activités commerciales, de meilleurs écarts de prix entre les produits et d'un certain soutien lié à l'impact des stocks.

À la mi-journée, l'action de la société avait progressé de plus de 6 %.

HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE

Une forte hausse des prix des matières premières au cours du trimestre a toutefois réduit la valeur des couvertures de la société, compensant les gains liés à la solidité des activités sous-jacentes.

Phillips 66 a enregistré 839 millions de dollars de pertes liées à cette situation, la hausse des prix ayant érodé la valeur de ces positions de couverture.

Les analystes s'attendent à ce qu'une partie de ces pertes soit compensée au cours des prochains trimestres.

Le raffineur a développé ses capacités de transport et d'exportation.

Le taux d'utilisation des capacités de traitement du brut de Phillips 66 est passé de 80 % un an plus tôt à 95 %, reflétant une activité plus soutenue, tandis que ses dépenses de maintenance sont passées de 270 millions de dollars à 178 millions de dollars.

La société a déclaré avoir augmenté de 23 % la capacité de fractionnement des LGN de son complexe de Sweeny, au Texas, et de 15 % la capacité de son quai d'exportation de GPL de Freeport, à la suite de l'achèvement des travaux de désengorgement en 2025.

La société basée à Houston, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 49 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 40 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

OPTIMISME DANS LE SECTEUR DU RAFFINAGE

“Les raffineries tournent à plein régime, la demande des consommateurs est solide et la production de carburant est relativement stable”, a déclaré Brian Mandell, directeur du marketing et des ventes de Phillips 66. “Cela montre à quel point nous sommes à l'abri de la crise, même si nous ne sommes pas à l'abri de la hausse des prix.”

La raffinerie a acheté la majeure partie de son pétrole brut au Canada, en Amérique latine ou sur le marché intérieur, a précisé Mandell, soulignant que seulement 1 % de son pétrole brut provenait du Moyen-Orient.

Les dirigeants s'attendent à ce que les marges élevées sur les produits se maintiennent jusqu'au début de l'année prochaine, même si le détroit d'Ormuz s'ouvre dans les deux prochains mois.

“Nous sommes dans une très, très bonne position”, a-t-il déclaré.