Phillips 66 acquiert les actifs de la raffinerie de pétrole britannique Lindsey

Phillips 66 PSX.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir les actifs et l'infrastructure de la Lindsey Oil Refinery dans le nord de l'Angleterre, à la suite de la liquidation du site, et qu'il intégrerait les installations clés dans sa Humber Refinery.

Le raffineur américain a déclaré qu'après un examen détaillé au cours de la procédure d'appel d'offres, il avait décidé de ne pas relancer les activités autonomes de la raffinerie britannique, car la taille, les installations et les capacités du site ne lui permettaient pas d'être viable sous sa forme actuelle.

Les actifs de stockage et d'infrastructure de Lindsey seront intégrés dans le complexe de la raffinerie Humber, ce qui améliorera la flexibilité de l'approvisionnement et soutiendra la production de carburants traditionnels et renouvelables, a déclaré Phillips.

Cette annonce fait suite à une procédure d'appel d'offres gérée par FTI Consulting, qui a été nommé gestionnaire spécial des actifs de la raffinerie de pétrole de Lindsey après que le liquidateur officiel a été nommé liquidateur en juin.

"Cela permettra d'accroître la capacité de l'entreprise à fournir du carburant aux clients britanniques, de renforcer la sécurité énergétique nationale et de garantir des emplois, notamment des centaines de nouveaux emplois dans le secteur de la construction au cours des cinq prochaines années", a déclaré le ministre de l'énergie, Michael Shanks, dans un communiqué.

Il a ajouté que le personnel restant s'est vu garantir un emploi jusqu'à la fin du mois de mars de cette année.

La raffinerie devait fermer ses portes après qu'aucun repreneur n'ait été trouvé pour le site, avait déclaré Michael Shanks en juillet.