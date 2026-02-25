 Aller au contenu principal
Gavin Newsom publie ses mémoires, ballon d'essai avant la présidentielle américaine de 2028
information fournie par AFP 25/02/2026 à 11:51

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom fait la promotion de ses mémoires, "Young Man in a Hurry", à New York le 24 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newson, considéré comme l'un des plus sérieux candidats potentiels à la présidentielle de 2028, a publié mardi ses mémoires - un passage obligé avant une éventuelle entrée en campagne, selon des experts de la politique américaine.

Dans le même camp, le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro a sorti son propre livre fin janvier. Le sénateur du New Jersey Cory Booker et le gouverneur du Kentucky Andy Beshear feront de même plus tard dans l'année.

Pour Brian Arbour, professeur de sciences politiques à l'université de la ville de New York (CUNY), ces ouvrages, "sorte de synthèse de la vision" qu'ont leurs auteurs des Etats-Unis, leur offrent une "publicité contrôlée en dehors du cycle habituel de l'actualité".

"Les tournées de promotion permettent aux candidats potentiels de faire campagne sans vraiment reconnaître qu'ils font campagne", abonde Travis Ridout, professeur de sciences politiques à l'Université d'Etat de Washington.

L'expert y voit aussi un moyen de "crédibiliser" la pensée de ces politiciens et d'établir "une version +officielle+ de leurs parcours et de leurs expériences".

Mais Gavin Newsom assure que "Young Man in a Hurry" (Jeune homme pressé), paru avec un an de retard à cause des incendies de janvier 2025 à Los Angeles, n'est "pas l'un de ces livres politiques écrits juste pour sortir à un moment donné".

"Ca n'est pas à propos du politicien. C'est à propos de ce qui m'a façonné: les événements, les épreuves, les revers, auto-infligés ou pas, les insécurités, les angoisses, les regrets", a-t-il affirmé lors d'un événement promotionnel à New York mardi.

A 58 ans, l'ancien maire de San Francisco (sa ville natale), qui a fait carrière dans la viticulture et l'hôtellerie, revient sur sa dyslexie ou encore sur son éducation paradoxale, entre une mère multipliant les petits boulots et un père juge proche des grandes fortunes de Californie.

- "Combattre le feu par le feu" -

Devant quelques centaines de New-Yorkais, il a assuré que son livre n'était pas "un plan en 10 points pour le renouveau de l'Amérique". Avant de glisser quelques idées pour celui du parti démocrate qui "ne va pas de l'avant" et "se laisse façonner" plutôt de "façonner" lui-même.

Face à Donald Trump, il n'est plus possible de "sortir vainqueur de la dispute" en se basant sur des "faits" ou des arguments "moraux", "il faut combattre le feu par le feu", plaide ce virulent opposant au président américain.

Dans l'assistance, Samantha Reilly, comptable de 58 ans vivant à Long Island, ne s'y trompe pas. Elle voit "absolument" Gavin Newsom comme un candidat potentiel. "Il se bat dans ce sens", dit-elle, appréciant "la façon dont il s'en est pris à Trump".

Les lieux choisis pour présenter son livre ont d'ailleurs interpellé les experts interrogés par l'AFP: si New York est une étape habituelle, la Géorgie, la Caroline du Sud ou le New Hampshire le sont moins.

Au site spécialisé Politico, son équipe a parlé d'une volonté de "soutenir" les Démocrates dans des fiefs républicains.

Mais ces Etats seront aussi clé lors des primaires qui désigneront le candidat démocrate à la présidentielle.

"Gavin Newsom veut peut-être montrer qu'il peut plaire aux gens du Sud, une région où un Californien ne paraît pas forcément à sa place", avance Travis Ridout.

Brian Arbour y devine, pour sa part, une tentative de séduire l'électorat démocrate afro-américain.

Le gouverneur de Californie (depuis 2019) répète en tout cas ne pas avoir encore pris la décision de se présenter. Il le fera en famille, avec son épouse et ses quatre enfants, a-t-il assuré au micro de CNN dimanche.

