BIC chute nettement, les perspectives 2026 déçoivent

Le logo BIC au siège de la société à Clichy

BIC chute en ‌Bourse mercredi après avoir publié la veille un recul ​de son chiffre d'affaires annuel et des perspectives modérées, le fabricant d'articles de papeterie et de briquets citant "un environnement ​particulièrement difficile aux Etats-Unis" et prévoyant une année 2026 transitionnelle.

A la Bourse ​de Paris, vers 10h16 GMT, ⁠l'action cède 7,17% à 53,20 euros, lanterne rouge ‌du SBF 120 qui progresse de 0,34% au même moment.

Qualifiant 2026 d'année "de transition", BIC a ​déclaré mardi dans ‌un communiqué viser "une amélioration des tendances en ⁠chiffre d’affaires organique", une marge d’exploitation ajustée en "légère progression", ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible "stable".

"Les ⁠perspectives sont un ‌peu décevantes", a déclaré un analyste de ⁠Kepler Cheuvreux interrogé par Reuters.

Un analyste basé à Paris ‌a ajouté que les perspectives impliquent que ⁠la croissance organique en 2026 restera probablement encore ⁠en territoire ‌négatif, alors que le consensus tablait sur +0,8%.

La génération de flux ​nets de trésorerie disponible ‌en 2025 s’est établie à 222 millions d’euros, contre 271 millions en ​2024, en raison de la baisse de la marge brute d’autofinancement liée à une performance commerciale ⁠plus faible.

Le chiffre d'affaires annuel de BIC est ressorti à 2,09 milliards d'euros, en baisse de 0,9% sur un an à taux de change constants et de 4,7% en comparable.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Michal Aleksandrowicz, édité ​par Augustin Turpin)