 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BIC chute nettement, les perspectives 2026 déçoivent
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:54

Le logo BIC au siège de la société à Clichy

Le logo BIC au siège de la société à Clichy

BIC chute en ‌Bourse mercredi après avoir publié la veille un recul ​de son chiffre d'affaires annuel et des perspectives modérées, le fabricant d'articles de papeterie et de briquets citant "un environnement ​particulièrement difficile aux Etats-Unis" et prévoyant une année 2026 transitionnelle.

A la Bourse ​de Paris, vers 10h16 GMT, ⁠l'action cède 7,17% à 53,20 euros, lanterne rouge ‌du SBF 120 qui progresse de 0,34% au même moment.

Qualifiant 2026 d'année "de transition", BIC a ​déclaré mardi dans ‌un communiqué viser "une amélioration des tendances en ⁠chiffre d’affaires organique", une marge d’exploitation ajustée en "légère progression", ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible "stable".

"Les ⁠perspectives sont un ‌peu décevantes", a déclaré un analyste de ⁠Kepler Cheuvreux interrogé par Reuters.

Un analyste basé à Paris ‌a ajouté que les perspectives impliquent que ⁠la croissance organique en 2026 restera probablement encore ⁠en territoire ‌négatif, alors que le consensus tablait sur +0,8%.

La génération de flux ​nets de trésorerie disponible ‌en 2025 s’est établie à 222 millions d’euros, contre 271 millions en ​2024, en raison de la baisse de la marge brute d’autofinancement liée à une performance commerciale ⁠plus faible.

Le chiffre d'affaires annuel de BIC est ressorti à 2,09 milliards d'euros, en baisse de 0,9% sur un an à taux de change constants et de 4,7% en comparable.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Michal Aleksandrowicz, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 12:16

    Mais quel est l'avenir de BIC ?les stylos c'est fini plus personne n'écrit.L'avenir est sombre.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christophe Leribault, nouveau directeur du musée du Louvre, à l'Élysée, le 27 février 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Crise au Louvre: le président du château de Versailles remplace Laurence des Cars
    information fournie par AFP 25.02.2026 12:30 

    Le Louvre change de tête: au lendemain de la démission de Laurence des Cars, Christophe Leribault, président du château de Versailles, a pris mercredi la tête du musée le plus visité au monde, dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre. Président du ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz prononce un discours au Bundestag, à Berlin, le 24 février 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Merz plaide pour une relation plus "juste" avec la Chine
    information fournie par AFP 25.02.2026 12:23 

    Le chancelier Friedrich Merz a plaidé mercredi pour une coopération renforcée mais plus "juste" avec la Chine, au premier jour d'une visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu dans son pays comme un dangereux concurrent ... Lire la suite

  • La Bourse de Tokyo signe un début d’année spectaculaire. Porté par un contexte politique clarifié et une stratégie de relance ambitieuse, le Nikkei 225 attire de nouveau les flux internationaux. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )
    +10 % depuis janvier 2026: faut-il miser sur le Nikkei 225?
    information fournie par Le Particulier 25.02.2026 12:19 

    La Bourse de Tokyo signe un début d’année spectaculaire. Porté par un contexte politique clarifié et une stratégie de relance ambitieuse, le Nikkei 225 attire de nouveau les flux internationaux. Le Japon peut-il redevenir un terrain d’investissement durablement ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Inde: Suez remporte un contrat pour approvisionner plus d'un million de personnes en eau
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 12:14 

    Le géant français de l'eau et des déchets Suez a remporté un contrat d'approvisionnement d'eau potable pour les habitants de la ville indienne de Salem, dans l'état du Tamil Nadu (sud du pays), habitée par "plus d'un million de personnes", a annoncé le groupe mercredi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank