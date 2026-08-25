Philips fixe le prix d'une émission d'obligations vertes

Philips a annoncé lundi soir la fixation du prix de son émission d'obligations à taux fixe d'un montant de 650 MEUR, arrivant à échéance en 2034, dans le cadre de son programme d'émission de titres de créance à moyen terme (EMTN).

Le prix d'émission de ces obligations est fixé à 99,655%, avec un coupon de 4,0%, soit un rendement de 4,055%. La tranche, d'une maturité de 7,8 ans, a fait l'objet d'une demande représentant 2,7 fois le montant de l'émission.

"Ces obligations constituent la première émission d'obligations vertes de l'UE ("EU Green Bond") du secteur de la santé conforme à la nouvelle norme européenne en la matière", souligne le groupe de technologies médicales.

Un montant équivalent au produit brut de l'émission sera affecté au financement d'activités économiques conformes à la taxonomie, soutenant ainsi Philips dans la réalisation de ses objectifs d'impact pour 2030.

Le groupe néerlandais ajoute que cette émission ne devrait pas entraîner d'augmentation de sa dette nette et que sa dette brute augmentera temporairement jusqu'au remboursement de l'échéance obligataire de 2027, prévu en mai 2027.

Le règlement et l'émission des obligations sont prévus pour le 28 août. Une demande a été déposée pour leur admission à la Bourse de Luxembourg. Philips s'engage à maintenir une notation de crédit solide de catégorie investment grade.