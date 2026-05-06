Philips fait mieux que prévu au premier trimestre et confirme ses objectfis
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:38
Au premier trimestre, le spécialiste des technologies de la santé a vu son chiffre d'affaires atteindre 3,905 milliards d'euros, en baisse de 4,69%, mais supérieur aux prévisions des analystes qui étaient autour de 3,885 milliards d'euros. En données comparables, les revenus sont en hausse de 4%.
De son côté, le résultat opérationnel s'est élevé à 241 millions d'euros, loin des 154 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2025. L'Ebitda ajusté est passé de 571 à 567 millions d'euros, là où les analystes tablaient sur un repli plus important à 539 millions d'euros.
Enfin, le résultat net a plus que doublé à 146 millions d'euros, contre 72 millions d'euros un an plus tôt, et des attentes autour de seulement 80 millions d'euros.
Philips précise avoir vu ses prises de commandes augmenter de 6%.
Le groupe a confirmé ses objectifs annuels 2026 et vise toujours une croissance des ventes comparables comprises entre 3 et 4,5%. La marge d'Ebita ajustée est toujours attendue entre 12,5 et 13%, et le flux de trésorerie devrait se situer entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros.
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