Philips distinguée comme entreprise innovante par Clarivate
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 16:14
"Etre reconnu comme l'un des 100 meilleurs innovateurs mondiaux par Clarivate reflète notre engagement envers une innovation centrée sur les personnes et évolutive, qui améliore les résultats et élargit l'accès aux soins", commente son CEO Roy Jakobs.
La reconnaissance de Philips reflète son engagement à long terme envers l'innovation, soutenu par plus de 1,7 milliard d'euros d'investissements annuels en R&D, soit environ 9% des ventes et parmi les niveaux les plus élevés du secteur.
Le rapport Clarivate Top 100 Global Innovators utilise une analyse comparative complète des données d'inventions mondiales pour évaluer la force de chaque idée brevetée, en utilisant des mesures directement liées à leur puissance d'innovation.
Valeurs associées
|24,690 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,44%
A lire aussi
-
Une frappe israélienne a tué mercredi un collaborateur régulier de l'AFP et deux autres journalistes palestiniens dans le centre de la bande de Gaza, l'armée israélienne indiquant avoir pris pour cible les opérateurs d'un drone jugé suspect. La frappe a eu lieu ... Lire la suite
-
Cette substance toxique peut provoquer diarrhées et vomissements pendant au moins 24 heures. Plusieurs géants de l'agroalimentaire - le Suisse Nestlé depuis plusieurs semaines, et, depuis ce mardi 20 janvier, le Français Lactalis - ont annoncé le rappel de boîtes ... Lire la suite
-
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a quitté mardi soir un dîner organisé par le Forum économique mondial (WEF) à Davos à la suite de critiques du secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick envers l'Europe. L'incident ... Lire la suite
-
Présidentielle au Costa Rica: la conservatrice Laura Fernandez largement en tête des intentions de vote
La candidate conservatrice à l'élection présidentielle du Costa Rica, Laura Fernandez, possède une large avance dans les intentions de vote au scrutin du 1er février prochain, et pourrait même être élue dès le 1er tour, selon un sondage publié ce mercredi. Candidate ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer