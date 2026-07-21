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Philippine Airlines commande neuf Airbus A350, avec une option sur cinq appareils supplémentaires
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* PAL prévoit de prendre livraison du premier Airbus A350-1000 issu de la commande passée mardi d'ici début 2030

* La commande de Boeing passée lundi portait sur 15 787 Dreamliners, avec des options pour cinq appareils supplémentaires

* PAL a annoncé le mois dernier son intention de rejoindre l'alliance oneworld

(Ajout d'informations contextuelles et de détails tout au long de l'article) par Shivansh Tiwary

Philippine Airlines a commandé mardi neuf gros-porteurs Airbus A350 AIR.PA et s’est assuré des droits sur cinq appareils supplémentaires, au lendemain d’une commande portant sur 15 Boeing 787 Dreamliners, dans le cadre de sa stratégie visant à développer ses services long-courriers.

PAL, première compagnie aérienne commerciale d’Asie, est en train de reconstruire son réseau long-courrier après être sortie de la procédure de protection contre la faillite au titre du chapitre 11 de la loi américaine fin 2021, date à laquelle elle a achevé une restructuration visant à réduire sa dette et à rationaliser sa flotte.

Lundi, PAL a commandé 15 Boeing BA.N 787 Dreamliners, avec une option sur cinq appareils supplémentaires. Il s’agit de ses premières commandes d’avions Boeing après une interruption de plus de 20 ans.

Les transporteurs asiatiques et du Moyen-Orient s’efforcent d’étendre et de renouveler leurs flottes d’appareils gros-porteurs afin de répondre à la reprise de la demande de voyages internationaux et de soutenir la croissance sur les liaisons long-courriers.

PAL, contrôlée par le groupe du milliardaire philippin Lucio Tan – un conglomérat dont les activités s’étendent à l’aviation, à la banque, au tabac, aux spiritueux, aux boissons, à l’immobilier et à l’éducation –, se positionne pour une expansion internationale plus large alors que les Philippines font avancer leurs projets de construction d’un nouvel aéroport et que la compagnie cherche à renforcer sa connectivité mondiale.

La compagnie prévoit que le premier des Airbus A350-1000 commandés mardi arrivera début 2030, a déclaré Richard Nuttall, président de Philippine Airlines.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a annoncé son intention de rejoindre l’alliance oneworld, mettant ainsi fin à son statut de l’une des rares grandes compagnies nationales asiatiques à ne pas faire partie d’un groupement mondial de compagnies aériennes.

PAL a axé le renouvellement de sa flotte de gros-porteurs sur des appareils capables de desservir l’Amérique du Nord, où la demande est soutenue par l’importante diaspora philippine.

La compagnie nationale exploite actuellement des Boeing 777 et des Airbus A350 sur ses liaisons les plus longues, ainsi que des Airbus A330 et des avions à fuselage étroit pour les liaisons internationales court-courriers et les liaisons intérieures.

PAL avait précédemment commandé neuf Airbus A350-1000 destinés aux liaisons ultra-long-courriers entre Manille et l’Amérique du Nord, dont la première livraison est prévue en décembre 2025.

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