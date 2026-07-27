Philip Morris double son investissement dans son site du Colorado pour le porter à 1,2 milliard de dollars

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Philip Morris International PM.N a annoncé lundi avoir doublé l'investissement prévu dans son site de production du Colorado, le portant à environ 1,2 milliard de dollars d'ici 2028, dans le cadre de l'extension de sa capacité de production pour l'activité de sachets de nicotine Zyn.

En 2024, la société avait initialement annoncé un investissement de 600 millions de dollars pour construire une usine de fabrication de sachets de nicotine Zyn à Aurora, qui a ouvert ses portes lundi.

* L'entreprise a précisé que cette usine produirait les sachets de nicotine Zyn et soutiendrait les exportations vers les marchés d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes.

* Une fois pleinement opérationnelle, l’usine devrait générer un impact économique annuel d’environ 550 millions de dollars et soutenir 1.000 emplois indirects, a précisé la société.

* Le fabricant des cigarettes Marlboro a ajouté que le site d’Aurora vient s’ajouter à ses installations modernes de production de nicotine déjà en place à Owensboro, dans le Kentucky, et à Wilson, en Caroline du Nord.

* Les sachets de nicotine constituent le produit à base de nicotine qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis, avec des millions d’utilisateurs. Ils stimulent les ventes de Philip Morris et contribuent à alimenter la croissance de l’entreprise dans le domaine des produits sans fumée, notamment le dispositif de tabac chauffé IQOS et les cigarettes électroniques.

* Cet investissement intervient quelques semaines après que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé 20 sachets de nicotine Zyn en les considérant comme moins nocifs que les cigarettes , permettant ainsi à l’entreprise de communiquer sur leur risque réduit par rapport aux cigarettes.

* En juillet, Philip Morris a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande de produits sans fumée.