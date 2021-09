Pharmagest - Acquisition de Prokov Editions, N°3 en France du logiciel médecin

Le Groupe Pharmagest étend son champ d'action aux logiciels médicaux.



Il annonce ce soir la finalisation de l’acquisition de 100% du capital de l’éditeur français Prokov Editions, 3ème acteur du marché de l’édition de logiciels médecin en France.



Société française nancéenne créée par Thierry KAUFFMANN en 1987, Prokov Editions est leader de l’édition de logiciels médicaux sur Mac (l’environnement Apple est très utilisé par les médecins) mais également sur iPhone et iPad pour un travail en pleine mobilité, et 3ème sur le marché français du logiciel médical en France.



Dans sa galaxie de logiciels métiers Santé dédiés aux professionnels de santé, l’acquisition de Prokov Editions permet au Groupe Pharmagest de compléter son offre et de renforcer sa position d’acteur incontournable du numérique en Santé.



