Pharmacie: investissement massif du britannique AstraZeneca en Chine en marge de la visite de Starmer

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca compte investir 15 milliards de dollars en Chine d'ici 2030 pour y doper "la fabrication de médicaments ainsi que la recherche et le développement" ( AFP / Paul ELLIS )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé jeudi investir 15 milliards de dollars en Chine d'ici 2030 pour y doper "la fabrication de médicaments ainsi que la recherche et le développement", en marge d'une visite du Premier ministre britannique Keir Starmer dans le pays.

Si AstraZeneca a massivement investi ces derniers mois aux Etats-Unis sous la pression de Donald Trump, la Chine "est devenue un contributeur essentiel à l'innovation scientifique, à la manufacture de pointe et à la santé publique mondiale", affirme le directeur général du laboratoire Pascal Soriot dans un communiqué.

Le dirigeant est un membre clé de la délégation de patrons qui accompagne le Premier ministre britannique en Chine.

M. Soriot, qui affirme régulièrement que l'industrie pharmaceutique est en déclin en Europe faute de soutien suffisant des pouvoirs publics, avait annoncé l'été dernier un investissement de 50 milliards de dollars d'ici 2030 aux États-Unis, face notamment à la menace de droits de douane de Donald Trump sur le secteur.

Mais le groupe est aussi très focalisé sur la Chine, où il avait déjà annoncé en mars de l'an dernier un investissement de 2,5 milliards de dollars, malgré le fait que son ancien patron localement, Leon Wang, visé par des enquêtes de Pékin pour fraude et importations illégales, est aux dernières nouvelles toujours en détention.

Avec son nouvel investissement dans le pays, AstraZeneca dit vouloir renforcer ses capacités en matière de thérapie cellulaire et de radioconjugués (une nouvelle forme de traitement contre le cancer à base d'isotopes radioactifs).

"Ce sera notre plus gros investissement en Chine à ce jour", a précisé M. Soriot, selon des propos tenus en Chine et rapportés à l'AFP par un porte-parole du groupe.

"L'expansion et le leadership d’AstraZeneca en Chine aideront le fabricant britannique à poursuivre sa croissance, soutenant ainsi des milliers d’emplois au Royaume-Uni", a de son côté fait valoir Keir Starmer, cité dans le communiqué de l'entreprise.

AstraZeneca avait dégagé au troisième trimestre un bénéfice net en hausse de 77%, à 2,53 milliards de dollars, dopé notamment par ses produits contre le cancer. Il publiera ses résultats annuels pour 2025 le 10 février.

Son objectif est de générer un chiffre d'affaires annuel de 80 milliards de dollars d'ici 2030.