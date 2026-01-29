Wall Street vue en hausse avec la "tech", SAP plonge à la Bourse de Francfort

Un panneau indiquant la station de métro Wall Street est visible dans le quartier financier de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent jeudi à mi-séance, à l'exception du DAX allemand, pénalisé par SAP, tandis que les craintes géopolitiques font grimper les prix du pétrole et des métaux précieux.

Les investisseurs évaluent également les chiffres des géants technologiques américains et les décisions de la Réserve fédérale (Fed) ‍qui, comme prévu, a maintenu mercredi ses taux d'intérêt inchangés.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,21% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,51% à 8.107,94 points vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,77% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,48%, le ‌FTSEurofirst 300 de 0,54% et le Stoxx 600 de 0,49%.

Les bourses Européennes regagnent un peu de terrain après les pertes de la veille, soutenues par les résultats des entreprises et la hausse des valeurs liées aux ressources minières et à l'énergie dans un contexte de craintes géopolitiques persistantes, tandis que le secteur technologique souffre (-1,32%) après les résultats de SAP.

L'éditeur allemand de logiciels plonge de 13% à la Bourse ​de Francfort et maintient l'indice Dax dans le rouge, son chiffre d'affaires en ligne avec les attentes ayant été éclipsé par un carnet de commandes "cloud" et des prévisions 2026 de revenus pour cette ⁠activité jugés décevants.

Le STOXX 600 évolue quand même en territoire positif, le secteur des ressources de base menant les gains (+3,13%) à son plus haut niveau depuis mai 2008, les prix des métaux ayant atteint de nouveaux sommets dans un contexte d'inquiétudes liées aux tensions commerciales et aux frictions géopolitiques qui ont renforcé l'attrait de l'or comme valeur refuge.

La hausse ⁠des prix du brut profite par ailleurs aux actions liées aux matières premières. (+2,04%), les ‍opérateurs s'inquiétant d'une éventuelle action militaire des États-Unis contre l'Iran, après que le président Donald Trump a menacé mercredi Téhéran d'une attaque s'il ne parvient pas ⁠à un accord sur ses activités nucléaires.

Les investisseurs assimilent également les annonces faites mercredi par la Fed qui, après deux jours de réunion, a maintenu comme prévu ses taux directeurs inchangés, citant l'inflation toujours élevée et la solidité de la croissance économique.

"La réunion de janvier renforce un récit désormais bien établi de la Fed : la banque centrale considère collectivement que la politique monétaire est suffisamment restrictive pour contenir l'inflation, et suffisamment flexible pour absorber des ​chocs, alorsque les responsables attendent une confirmation plus claire avant d'assouplir davantage", a déclaré Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.

"Les déclarations publiques des responsables de la Fed laissaient entendre que des divergences antérieures concernant les risques liés à l'inflation et au marché du travail s'étaient quelque peu résorbées", a-t-elle ajouté.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt anticipent une nouvelle baisse lors de la réunion de juin, un assouplissement qui serait donc mis en oeuvre sous ⁠la présidence du prochain patron de la Fed, le mandat de l'actuel, Jerome Powell, se terminant en mai.

À l'ordre du jour figurent par ailleurs de nouvelles données sur le marché du travail américain ​avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que les résultats d'Apple, qui publiera ses comptes après la clôture à New York. En attendant, les ​investisseurs semblent optimistes après les résultats de Meta et ​Tesla la veille.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le fabriquant de cognac Rémy Cointreau grimpe de 4,2% après avoir renoué avec la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026, dépassant les ​attentes avec l'amélioration de l'activité aux États-Unis, un marché clef, tout en confirmant ses objectifs financiers.

STMicroelectronics, qui a publié ses résultats ⁠jeudi matin, recule de 3,2% après ses gains de début de séance.

Ailleurs en Europe, le distributeur suédois de mode H&M, qui a déclaré que ses ventes en décembre et janvier devraient baisser de 2% en monnaies locales, recule de 1,1%.

TAUX

Les rendements obligataires américains reculent légèrement jeudi après la hausse de la veille, au lendemain des annonces de la Fed.

Celui des Treasuries à dix ans évolue à 4,2472%. Le deux ans cède 1 point de base à 3,5713%.

Dans la zone euro, ils sont également calmes. Les inquiétudes persistent quant à la vigueur de l'euro et à la possibilité que cela incite la Banque centrale européenne (BCE) à réduire ses taux d'intérêt.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ‌recule de 1,3 point de base à 2,8407%. Le deux ans ressort à 2,0693%.

CHANGES

Le dollar reste sous pression face à l'incertitude autour des politiques de l'administration Trump en dépit des commentaires, la veille, du secrétaire au Trésor Scott Bessent qui ont soutenu temporairement le billet vert. Le dollar perd 0,04% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,08% à 1,1943 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent en nette hausse, prolongeant leurs gains sur une troisième séance, sur fond de craintes accrues d'une intervention militaire des Etats-Unis contre l'Iran.

Le Brent grimpe de 2,22% à 69,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,34% à 64,69 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'or a atteint jeudi un niveau record de 5.594,82 dollars l'once, les investisseurs cherchant à se protéger contre l'escalade des tensions géopolitiques.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 205.000 200.000

chômage 24 janvier

USA 15h00 Commandes à l'industrie novembre 1,6% -1,3%

(Certaines données ‌peuvent accuser un léger décalage)

