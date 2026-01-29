USA: en difficulté, le groupe pétrochimique Dow annonce la suppression de 4.500 postes

Le groupe — qui emploie 36.000 personnes dans le monde — avait annoncé en avril des mesures d'économies pour s'ajuster à une conjoncture défavorable. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

Le groupe pétrochimique américain Dow, en difficulté, va supprimer environ 4.500 postes dans un plan de transformation, tablant notamment sur l'intelligence artificielle et l'automatisation pour améliorer sa productivité, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Le groupe, qui dit viser grâce à ce plan 2 milliards de dollars de bénéfice opérationnel supplémentaire, a par ailleurs terminé l'année 2025 dans le rouge, avec une perte nette de 2,6 milliards de dollars, contre un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars en 2024.

Selon ses projections, environ deux tiers des bénéfices opérés grâce au plan de transformation proviendront d'améliorations de la productivité.

La société anticipe des coûts d'environ 1,1 à 1,5 milliard de dollars, comprenant notamment 600 à 800 millions de dollars d'indemnités de départ pour environ 4.500 postes.

"Nous nous attendons à ce que ces efforts apportent au moins 2 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires à court terme", a commenté le PDG du groupe, Jim Fitterling, cité dans un communiqué.

Très sensible au cycle économique, Dow a été pris en étau entre un mouvement de baisses de prix et une hausse de ses coûts d'approvisionnement, et connait des difficultés depuis des mois.

Le groupe — qui emploie 36.000 personnes dans le monde — avait annoncé en avril des mesures d'économies pour s'ajuster à une conjoncture défavorable, notamment en repoussant un projet colossal d'usine au Canada, à Fort Saskatchewan, en banlieue d'Edmonton.

En juillet, il avait en outre annoncé la fermeture de trois sites européens, deux en Allemagne et un au Royaume-Uni, avec 800 suppressions de postes, évoquant un environnement complexe dans la région.

Sur l'ensemble de 2025, Dow a réalisé environ 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, contre près de 43 milliards de dollars un an auparavant, a-t-il dit jeudi.

S'il est parvenu à sortir du rouge au troisième trimestre, le quatrième trimestre a été pénalisé par le recul des ventes mais aussi des prix, toutes ses unités étant en berne.

Sur cette période, le chiffre d'affaires du groupe a ainsi plongé de 9% à 9,5 milliards de dollars, avec des prix en repli de 8%.