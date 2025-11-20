 Aller au contenu principal
Pharma: l'allemand Merck engage un partenariat avec un spécialiste américain de l'IA
information fournie par Boursorama avec AFP 20/11/2025 à 17:55

( AFP / DANIEL ROLAND )

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA va collaborer avec la start-up américaine Valo Health en utilisant les outils d'intelligence artificielle (IA) qu'elle développe, a annoncé celle-ci jeudi, précisant qu'elle pourrait recevoir jusqu'à trois milliards de dollars dans ce contexte.

Valo a, dans un communiqué, fait part d'une "collaboration stratégique avec Merck KGaA (...) pour faire progresser les découvertes thérapeutiques sur la maladie de Parkinson et d'autres troubles apparentés".

Ce partenariat prévoit des versements qui pourraient aller "jusqu'à plus de trois milliards de dollars", sans compter des financements en matière de recherche et développement, selon Valo.

Celle-ci est une start-up américaine qui développe une plate-forme de données réunies à partir de 17 millions de patients. Elle y introduit des outils d'intelligence artificielle pour identifier des caractéristiques typiques de maladies neurologiques comme celle de Parkinson.

Le partenariat doit permettre à Merck d'utiliser cette plate-forme pour développer ses propres traitements.

L'objectif est d'identifier "plus vite" les molécules les plus prometteuses, explique Amy Kao, une responsable de Merck, citée dans le communiqué.

Le groupe allemand a déjà mené une importante opération cette année sur le sol américain, mais il s'agissait d'un rachat classique: il a acquis la biotech SpringWorks Therapeutics, spécialisée dans les tumeurs rares, pour environ 3,4 milliards de dollars.

Biotechs
Fusions / Acquisitions
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

MERCK
110,600 EUR XETRA -0,05%

