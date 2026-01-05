 Aller au contenu principal
Incendie de Crans-Montana: le parquet de Paris ouvre une enquête pour "accompagner les familles françaises"
information fournie par AFP 05/01/2026 à 20:19

Photo le 4 janvier 2026 de fleurs et messages en hommage aux victimes de l'incendie d'un bar à Crans-Montana, en Suisse ( AFP / MAXIME SCHMID )

Le parquet de Paris a ouvert lundi une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris.

Le ministère des Affaires étrangères a fait état à ce stade de neuf Français décédés, dont plusieurs mineurs, tandis que 23 ont été blessés, a rappelé Laure Beccuau dans un communiqué, en leur exprimant sa "plus profonde compassion, ainsi qu'à leurs proches".

"Les autorités suisses demeurent compétentes pour investiguer sur le déroulement des faits et la recherche de toute responsabilité", a expliqué Mme Beccuau.

Mais le pôle "accidents collectifs" du parquet de Paris ouvre une procédure, "afin de permettre aux victimes françaises et à leurs familles de bénéficier d'un interlocuteur commun en France et de faciliter si nécessaire leurs échanges avec les autorités suisses", a-t-elle expliqué.

Cette procédure est confiée à l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de la direction nationale de la police judiciaire, a précisé Mme Beccuau.

La Fédération France victimes est également mobilisée par le parquet afin de proposer un accompagnement psychologique et juridique aux victimes et à leurs familles, a-t-elle indiqué.

L'incendie dans le sous-sol de l'établissement "Le Constellation" la nuit de la Saint-Sylvestre a fait 40 morts, âgés de 14 à 39 ans, la moitié étant mineurs. Il s'agit de 22 Suisses, dont un qui a également la nationalité française, et de 18 étrangers, selon la police cantonale du Valais.

Le drame a par ailleurs fait 116 blessés, dont 83 toujours hospitalisés. Parmi ces blessés figurent 69 Suisses, 23 Français et 12 Italiens, dont des binationaux.

L'incendie a été provoqué, selon l'enquête, par des bougies dites "fontaines". Les clients du bar, principalement des adolescents et de jeunes adultes, se sont retrouvés piégés par les flammes.

Le bar appartient à deux Français, Jacques et Jessica Moretti, qui font depuis samedi l'objet d'une enquête pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". Ils n'ont été ni placés en détention provisoire, ni assignés à résidence, ce qui a pu provoquer l'étonnement.

Une cérémonie d'hommage est prévue vendredi en Suisse. La porte-parole du gouvernement français a fait savoir que le président Emmanuel Macron s'y rendrait en personne.

