 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PG&E mise sur l'expansion des technologies de réseau avec Itron pour réduire les tarifs des services publics
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de l'entreprise californienne PG&E

PCG.N ont augmenté de 1,6 % à 15,32 $

** PGE et Itron entrent dans la phase suivante pour développer la technologie de pointe du réseau afin de réduire les coûts d'électrification, de réduire les opérations et la gestion pour aider à réduire les tarifs, et d'améliorer la détection en temps réel pour réduire le risque d'incendie et les pannes

** En utilisant la technologie de pointe du réseau et les données en temps réel, nous pouvons permettre à nos clients de recharger plus facilement un véhicule électrique à la maison et nous pouvons détecter rapidement les problèmes potentiels des équipements", déclare Mike Delaney, vice-président de PCG

** PG&E a l'intention d'installer jusqu'à 1 000 nouveaux appareils Itron jusqu'en 2026, avec des plans d'extension à des centaines de milliers d'appareils

** En 2025, PCG a baissé de 20,4 %

Valeurs associées

Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
IMPERIAL OIL
143,900 CAD TSX +2,59%
PG&E
15,295 USD NYSE +1,43%
Pétrole Brent
67,01 USD Ice Europ +1,06%
Pétrole WTI
62,91 USD Ice Europ +1,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank