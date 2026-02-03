PG&E mise sur l'expansion des technologies de réseau avec Itron pour réduire les tarifs des services publics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de l'entreprise californienne PG&E

PCG.N ont augmenté de 1,6 % à 15,32 $

** PGE et Itron entrent dans la phase suivante pour développer la technologie de pointe du réseau afin de réduire les coûts d'électrification, de réduire les opérations et la gestion pour aider à réduire les tarifs, et d'améliorer la détection en temps réel pour réduire le risque d'incendie et les pannes

** En utilisant la technologie de pointe du réseau et les données en temps réel, nous pouvons permettre à nos clients de recharger plus facilement un véhicule électrique à la maison et nous pouvons détecter rapidement les problèmes potentiels des équipements", déclare Mike Delaney, vice-président de PCG

** PG&E a l'intention d'installer jusqu'à 1 000 nouveaux appareils Itron jusqu'en 2026, avec des plans d'extension à des centaines de milliers d'appareils

** En 2025, PCG a baissé de 20,4 %