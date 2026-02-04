Le Crédit Agricole tient son rang en 2025

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Le Crédit Agricole est toujours en marche avant: le groupe bancaire français a publié mercredi un bénéfice net en légère hausse de 1,3% en 2025, à 8,75 milliards d'euros, malgré une charge comptable liée à ses parts dans la banque italienne Banco BPM.

Son produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur bancaire, atteint un niveau record de 39,56 milliards d’euros l'an dernier, en hausse de 3,9% par rapport à 2024.

Le président de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) Eric Vial a salué lors d'une conférence de presse "de très bons résultats" qui "confirment la solidité de notre modèle, la pertinence de notre stratégie et la belle dynamique de nos métiers et de nos banques de proximité".

Le groupe bancaire aurait pu battre son bénéfice net record de 2021 (9,1 milliards d'euros) sans l'impact comptable en fin d'année dernière de l'intégration dans ses comptes de sa participation au capital de Banco BPM, qui ampute le résultat de quelque 600 millions d'euros.

Détenteur de 20% du capital de la banque italienne, le Crédit Agricole a en quelque sorte figé la valeur de ses titres à une valeur moindre de celle du cours de Bourse de la banque italienne.

C'est cette "position prudente" qui entraîne cette moins-value passée au quatrième trimestre, a précisé la directrice générale adjointe de l'entité cotée du groupe, Crédit Agricole SA (Casa) Clotilde L'Angevin, chargée des finances.

Le Crédit Agricole doit par ailleurs s'acquitter de la surtaxe sur les grandes entreprises françaises, à hauteur de 280 millions d’euros.

- Face aux néobanques -

Dans le détail, Casa a publié des résultats stables par rapport à 2024, tant en termes de bénéfice net (7,07 milliards d’euros, -0,2%) que de PNB (28,08 milliards d’euros, +3,3%).

Les caisses régionales ont vu leurs marges s'améliorer, notamment en fin d'année dernière, générant des profits en hausse.

Ces bons résultats apaiseront-ils la gronde des salariés du réseau, qui ont fait grève le 22 janvier?

"Le climat social est très bon", a répondu le premier vice-président de la FNCA Raphaël Appert, "pour autant (...) nous prenons avec beaucoup de sérieux les points qui ont été exprimés", notamment l'inquiétude autour d'un plan de mutualisation de certains métiers porté par la direction, baptisé "efficacité".

La grève est rare dans le secteur bancaire, d'autant plus dans une banque mutualiste comme le Crédit Agricole.

La filiale de banque de détail de Casa, LCL, est quant à elle à la traîne l'an dernier: son bénéfice net a chuté de 16,2%, à 693 millions d'euros.

L'ancien Crédit lyonnais, qui peine à défendre ses parts de marché face aux néobanques, a décidé de scinder son offre en deux, en orientant une partie de ses clients actuels vers un modèle de banque en ligne, sans agences et moins cher, et en réservant l'offre bancaire historique aux autres.

- Siège au conseil -

Les dirigeants du Crédit Agricole sont aussi revenus sur leurs ambitions en Italie, où le groupe est présent via sa filiale Crédit Agricole Italia, qui connaît un plan de restructuration chiffré à 65 millions d'euros et portant sur 500 emplois.

Le groupe bancaire français avance également ses pions au capital de la troisième banque italienne Banco BPM. Il vient d'ailleurs d'obtenir, le 12 janvier, le feu vert de la Banque centrale européenne (BCE) pour franchir le seuil de 20% du capital.

Le directeur général de l'entité cotée du groupe Olivier Gavalda souhaite ainsi protéger voire amplifier les partenariats entre les deux établissements bancaires, et revendique une place au conseil d'administration cohérente avec la part du capital détenue par le Crédit Agricole.

"On verra par la suite si on a ou pas intérêt à monter encore plus au capital, ce n'est pas une question pour le moment pour le Crédit Agricole", a indiqué M. Gavalda.

Le paysage bancaire et de l'assurance italien est bouleversé depuis plusieurs mois par des tentatives d'achat hostiles entre les plus gros acteurs, bataille dans laquelle le gouvernement de Giorgia Meloni s'immisce largement.

Le Crédit Agricole, qui a généré plus d'un milliard d'euros de bénéfice net en Italie l'an dernier, attend de sa participation dans Banco BPM une contribution au résultat de 100 millions d'euros par trimestre cette année.