information fournie par Boursorama avec AFP • 04/02/2026 à 12:43

Italie: l'inflation ralentit en janvier, à 1% sur un an

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'inflation a ralenti en janvier en Italie, à 1% sur un an contre 1,2% en décembre, selon les données provisoires publiées mercredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

"En janvier 2026, les prix à la consommation augmentent d'1% par rapport au même mois de l'année dernière, arrivant à un niveau à peine supérieur à celui enregistré en octobre 2024 (+0,9%)", écrit l'Istat dans son commentaire.

L'inflation enregistrée est principalement le résultat de la hausse des prix des produits alimentaires bruts (+2,5%) et travaillés (+2,2%), des services au logement (+4,4%) et des tabacs (+3,3%).

La hausse de l'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) s'établit en janvier à +1% sur un an et -1% sur un mois.

L'inflation a accéléré en Italie en 2025, à 1,5% en moyenne annuelle contre 1% en 2024.