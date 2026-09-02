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PG&E lance une révision et reporte 2 milliards de dollars de dépenses après un revers concernant la loi sur les feux de forêt
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 14:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions tout au long du texte)

Le groupe de services publics PG&E

PCG.N a annoncé mercredi qu’il reporterait environ 2 milliards de dollars de dépenses prévues pour 2027, ce qui laisse un plan d’investissement d’environ 11,4 milliards de dollars, alors qu’il entame une révision stratégique face aux inquiétudes liées à sa responsabilité dans les feux de forêt.

Cette révision intervient alors que PG&E est confrontée à une incertitude renouvelée concernant les coûts liés à la responsabilité civile, après qu’un amendement à un projet de loi du Sénat n’a guère contribué à réduire l’exposition des entreprises de services publics aux dépenses liées aux incendies ni à résoudre la question de la solvabilité à long terme du fonds californien destiné à cet effet.

La société avait initialement prévu de dépenser 13,4 milliards de dollars en 2027.

« Le cadre californien de responsabilité en matière d'incendies de forêt continue de créer des risques financiers qui entraînent une hausse des coûts, affectent l'accessibilité financière pour les clients et limitent les investissements dans le système énergétique », a déclaré la directeur général Patti Poppe .

« Il faut que quelque chose change pour que nous puissions mieux servir nos clients. »

PG&E a indiqué que cet examen visait à contribuer à réduire les coûts supportés par les clients en raison de la hausse des frais de financement, ajoutant que ses besoins en financement par emprunt seraient réduits de 2 milliards de dollars.

Cette révision évaluera l’ensemble des alternatives réglementaires, financières, opérationnelles et stratégiques raisonnablement envisageables, y compris toutes les options relatives à l’organisation et au financement de l’entreprise.

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PG&E
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 14:39:13.

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