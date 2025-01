Pfizer: va présenter ses avancées en cancérologie information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 13:16









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce qu'elle présentera les derniers résultats de son portefeuille en génito-urinaire (GU) lors du Symposium sur les cancers GU de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GU) à San Francisco du 13 au 15 février.



Les données proviennent de plus de 20 recherches soutenues par la société, incluant cinq présentations orales, mettant en avant les avancées dans le traitement du cancer de la prostate et de la vessie.



Parmi les présentations clés, le laboratoire dévoilera des résultats dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, ainsi que des traitements en développement pour différents types de cancer de la vessie, notamment disitamab vedotin et sasanlimab.





