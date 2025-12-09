Pfizer s'associe à YaoPharma pour un traitement contre le surpoids

Pfizer PFE.N a déclaré mardi avoir conclu un accord de licence exclusif avec YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical, pour le développement et la commercialisation d'un traitement expérimental de gestion du poids.