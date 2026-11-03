Pfizer revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis

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Pfizer PFE.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, misant sur la forte demande pour son anticoagulant Eliquis.

Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 62 et 64,0 milliards de dollars, contre une fourchette de60,5 à 62,5 milliards de dollars prévue précédemment.

Il prévoit de réaliser un bénéfice par action ajusté compris entre 2,95 et 3,05 dollars cette année, contre une fourchette de2,80 à 3,00 dollars par action dans ses prévisions précédentes.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel par action de2,96 dollars et un chiffre d’affaires de62,17 milliards de dollars pour 2026.