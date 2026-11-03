 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pfizer revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 12:48

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, misant sur la forte demande pour son anticoagulant Eliquis.

Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 62 et 64,0 milliards de dollars, contre une fourchette de60,5 à 62,5 milliards de dollars prévue précédemment.

Il prévoit de réaliser un bénéfice par action ajusté compris entre 2,95 et 3,05 dollars cette année, contre une fourchette de2,80 à 3,00 dollars par action dans ses prévisions précédentes.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel par action de2,96 dollars et un chiffre d’affaires de62,17 milliards de dollars pour 2026.

Valeurs associées

BIONTECH SP ADR
80,450 EUR XETRA +2,94%
BRISTOL-MYERSSQU
63,030 USD NYSE +0,90%
INNOVENT BIO
9,156 EUR Tradegate -2,23%
INNOVENT BIO
9,9000 USD OTCBB 0,00%
NIKE
39,120 USD NYSE +1,14%
PFIZER
30,710 USD NYSE +0,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
15,02 +10,69%
ALSTOM
11,135 -4,71%
CAC 40
8 038,2 -0,12%
Pétrole Brent
105,06 +0,71%
HAFFNER ENERGY
0,654 +8,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank