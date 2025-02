Pfizer: résultats positifs dans le cancer colorectal information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 14:33









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi la publication de résultats positifs d'une étude de phase 3 évaluant sa petite molécule Braftovi dans le traitement de patients atteints d'un cancer colorectal métastatique.



L'étude montre que Braftovi associé avec l'Erbitux de Merck et la chimiothérapie Folfox a permis d'améliorer de manière 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' la survie globale et la survie sans progression de la maladie chez les porteurs d'une mutation V600 du gène BRAF en comparaison d'une chimiothérapie, administrée seule ou avec l'anticancéreux Avastin (Roche).



Sur la foi de ces données, Pfizer dit vouloir partager les conclusions de l'essai avec la FDA américaine en vue d'une prochaine approbation du produit dans cette indication.





