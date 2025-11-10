 Aller au contenu principal
Pfizer remporte la bataille face à Novo Nordisk pour l’acquisition de Metsera
information fournie par AOF 10/11/2025 à 14:15

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé qu’il n’allait pas surenchérir à la dernière offre de Pfizer pour l’acquisition de Metsera. Pour rappel, le 6 novembre dernier, le laboratoire danois avait soumis une seconde offre révisée non sollicitée pour un total pouvant atteindre les 10 milliards de dollars (62,20 dollars par action, ainsi que des droits de valeur conditionnelle pouvant atteindre 24 dollars par titre) afin de racheter la société de biotechnologie américaine qui développe des traitements contre l’obésité et les maladies métaboliques.

C'est donc Pfizer qui remporte la mise avec une offre réévaluée (65,60 dollars par action et un droit de valeur conditionnelle de 20,65 dollars).

Le conseil d'administration de Metsera a déterminé que les conditions révisées de Pfizer représentaient la meilleure transaction pour les actionnaires. En outre, compte tenu des éléments récents (la prise de contact de la Federal Trade Commission des Etats-Unis concernant les risques potentiels liés à la structure proposée par Novo Nordisk au regard des lois antitrusts américaines), Metsera estime que la transaction proposée par le danois présentait des risques juridiques et réglementaires.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

