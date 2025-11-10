Pfizer remporte la bataille face à Novo Nordisk pour l’acquisition de Metsera

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé qu’il n’allait pas surenchérir à la dernière offre de Pfizer pour l’acquisition de Metsera. Pour rappel, le 6 novembre dernier, le laboratoire danois avait soumis une seconde offre révisée non sollicitée pour un total pouvant atteindre les 10 milliards de dollars (62,20 dollars par action, ainsi que des droits de valeur conditionnelle pouvant atteindre 24 dollars par titre) afin de racheter la société de biotechnologie américaine qui développe des traitements contre l’obésité et les maladies métaboliques.

C'est donc Pfizer qui remporte la mise avec une offre réévaluée (65,60 dollars par action et un droit de valeur conditionnelle de 20,65 dollars).

Le conseil d'administration de Metsera a déterminé que les conditions révisées de Pfizer représentaient la meilleure transaction pour les actionnaires. En outre, compte tenu des éléments récents (la prise de contact de la Federal Trade Commission des Etats-Unis concernant les risques potentiels liés à la structure proposée par Novo Nordisk au regard des lois antitrusts américaines), Metsera estime que la transaction proposée par le danois présentait des risques juridiques et réglementaires.