Boeing constate d'importants gains de qualité dans sa chaîne d'approvisionnement

Boeing BA.N a constaté d'énormes améliorations de la qualité dans sa chaîne d'approvisionnement d'avions commerciaux au cours des deux dernières années, a déclaré mercredi un dirigeant du constructeur aéronautique.

Boeing consacre 40 % d'heures en moins à la résolution des problèmes de sa chaîne d'approvisionnement aujourd'hui par rapport à 2024, a déclaré Ihssane Mounir, vice-président senior de Boeing pour la chaîne d'approvisionnement mondiale et la fabrication, lors de la conférence des fournisseurs de la Pacific Northwest Aerospace Alliance (PNAA) à l'extérieur de Seattle.

Les défauts de Spirit AeroSystems, qui fabrique les fuselages du 737 et les structures d'autres avions Boeing, ont chuté de 60 % depuis que Boeing a renforcé les inspections de contrôle de la qualité en 2024, a-t-il déclaré.

Spirit était le fabricant et l'installateur d'un bouchon de porte du 737 MAX qui a explosé en plein vol sur un avion d'Alaska Airlines au début de l'année 2024, ce qui a conduit la Federal Aviation Administration à imposer des limites de production à Boeing.

En décembre, Boeing a racheté la société Spirit, basée à Wichita (Kansas), ce qui lui a permis de mieux contrôler sa chaîne d'approvisionnement. Le fournisseur a été créé en 2005 lorsque Boeing a vendu des parties de son activité de production d'aérostructures à des investisseurs.

Le retour de Spirit dans la famille est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière", a déclaré M. Mounir.

Les défauts de qualité chez Spirit et d'autres fournisseurs ont entravé les efforts de Boeing pour reprendre la production d'avions de ligne après la pandémie de COVID-19.