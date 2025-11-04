Pfizer remonte sa fourchette cible de BPA annuel
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 13:15
Ce relèvement prend en compte 'une performance solide depuis le début de l'année, une confiance continue dans son activité, des progrès dans les mesures d'amélioration des coûts en cours, ainsi qu''une amélioration du taux d'imposition effectif'.
Ce dernier est en effet désormais attendu à 11%, contre 13% précédemment. Pfizer abaisse sa prévision de dépenses R&D à entre 10 et 11 MdsUSD (au lieu de 10,4 à 11,4 MdsUSD), et maintient son hypothèse de revenus à entre 61 à 64 MdsUSD.
Sur son troisième trimestre 2025, le géant pharmaceutique a engrangé un BPA ajusté en baisse de 18% à 0,87 USD, un niveau meilleur que prévu, pour des revenus en recul de 6% à 16,65 MdsUSD (-7% en termes opérationnels).
Valeurs associées
|24,690 USD
|NYSE
|+0,16%
