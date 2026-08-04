Pfizer relève son objectif annuel de CA, le bénéfice dépasse les attentes au T2

Pfizer PFE.N a relevé mardi la fourchette basse de son objectif de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations au deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis.

Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 60,5 et 62,5 milliards de dollars (52,5 et 54,3 milliards d'euros), contre une fourchette de 59,5 à 62,5 milliards de dollars prévue précédemment.

Sur une base ajustée, le groupe a annoncé un bénéfice de 77 cents par action tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 68 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le laboratoire pharmaceutique, dont l’action a chuté de plus de 50% par rapport à son plus haut niveau atteint pendant la pandémie de Covid-19, prévoit de renouer avec une croissance plus soutenue après 2028.

Pfizer mise sur de nouveaux médicaments pour compenser la baisse des revenus liés à la pandémie et réduire sa dépendance vis-à-vis de ses médicaments phares vieillissants.

Les investisseurs guettent également les signes indiquant que son rachat de Metsera pour 10 milliards de dollars pourrait lui permettre de s’imposer de manière significative sur le marché en forte croissance de l’obésité.

L'action Pfizer prenait environ 1,8% lors des échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Mariam Sunny et Mrinalika Roy à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)