Pfizer obtient des résultats encourageants de phase II dans la dermatite atopique
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 16:21
Pfizer annonce que son étude de phase 2 évaluant tilrekimig chez des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère a atteint son critère principal. En effet, le traitement a montré une augmentation statistiquement significative de la proportion de patients atteignant EASI-75 (réduction d'au moins 75% de l'indice de surface et de sévérité de l'eczéma) à la semaine 16 par rapport au placebo.
Tilrekimig est un anticorps trispecifique expérimental ciblant simultanément trois voies impliquées dans les maladies inflammatoires de type 2 comme la dermatite atopique, l'asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Le traitement a été bien toléré, avec un profil de sécurité favorable et des taux d'événements indésirables comparables au placebo. Sur la base de ces résultats, Pfizer prévoit d'accélérer le développement en phase 3, avec une étude pivot dans la dermatite atopique attendue cette année.
Malgré ce résultat prometteur, le titre recule de 2% à Wall Street.
