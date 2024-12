Pfizer: objectifs 2025 dévoilés, prévisions 2024 confirmées information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 13:59









(CercleFinance.com) - Pfizer est attendu en hausse mardi à Wall Street après avoir dévoilé des objectifs 2025 globalement en ligne avec les prévisions du marché.



Le groupe pharmaceutique américain a déclaré ce matin qu'il tablait sur un bénéfice par action (BPA) ajusté compris entre 2,80 et trois dollars pour l'exercice à venir, soit un point médian de 2,90 dollars.



A titre de comparaison, le consensus s'établit actuellement à 2,88 dollars.



Le laboratoire basé à New York anticipe par ailleurs un chiffre d'affaires allant de 61 à 64 milliards de dollars, à comparer avec un consensus d'analystes qui ressort à 63,3 milliards de dollars.



Pfizer en a profité pour réaffirmer ses objectifs annuels pour 2024, à savoir un chiffre d'affaires entre 61 et 64 milliards de dollars pour un BPA ajusté attendu de 2,75 à 2,95 dollars.



Albert Bourla, le PDG du groupe, a déclaré par ailleurs que le groupe était bien parti pour atteindre des économies de coûts opérationnels de quatre milliards de dollars, avec 500 millions de dollars de réductions de coûts supplémentaires anticipés en 2025.



Suite à ces annonces, le titre Pfizer affichait des gains de quasiment 3% mardi matin en préouverture.





Valeurs associées PFIZER 25,26 USD NYSE 0,00%