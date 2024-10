Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: le vaccin ABRYSVO approuvé aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé ABRYSVO, son vaccin contre le virus respiratoire syncytial, le vaccin bivalent préfusion F de la société, pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures (MRV) causées par le VRS chez les personnes âgées de 18 à 59 ans.



ABRYSVO offre désormais l'indication vaccinale la plus large pour les adultes, qui incluait auparavant les personnes de 60 ans et plus. De plus, il reste le seul vaccin anti-VRS approuvé pour les femmes enceintes de 32 à 36 semaines de gestation pour protéger les nourrissons de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois.



' Après des décennies de recherche, nous avons maintenant la possibilité de contribuer à alléger le fardeau du VRS dans cette population adulte à haut risque ', a déclaré Aamir Malik, directeur commercial américain et vice-président exécutif de Pfizer.



' Avec cette approbation, nous sommes fiers qu'ABRYSVO soit désormais le seul vaccin contre le VRS indiqué pour les adultes âgés de 18 à 49 ans présentant un risque accru de contracter la maladie, élargissant ainsi ses indications existantes pour les personnes âgées et les femmes enceintes ', a-t-il ajouté.





