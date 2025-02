Pfizer: la collaboration stratégique avec Alloy est étendue information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Alloy Therapeutics a annoncé mardi avoir approfondi sa collaboration stratégique avec Pfizer , pour lequel l'entreprise américaine va développer une plateforme permettant de découvrir de nouveaux types d'anticorps.



Aux termes de l'accord, la société biotechnologique basée à Boston va recevoir en contrepartie un paiement initial de la part du géant pharmaceutique, ainsi que des paiements d'étape en fonction de l'atteinte d'objectifs commerciaux.



Dans un communiqué, Alloy rappelle que Pfizer utilise depuis plusieurs années sa plateforme ATX-GxTM, un modèle murin transgénique humanisé, au même titre que plus de 170 autres clients.



Pfizer avait annoncé hier soir qu'une étude clinique de phase 3 conduite avec le japonais Astellas Pharma avait prouvé l'efficacité à long terme de Padcev en association avec Keytruda dans le traitement du cancer de la vessie avancé ou métastatique.



Ces données ont montré que la conjugaison des deux molécules avait permis d'améliorer la survie globale des participants et la survie sans progression de la maladie après 12 mois de suivi.





