Pfizer et son partenaire BioNTech affirment que le vaccin COVID actualisé présente une meilleure réponse immunitaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N et son partenaire BioNTech 22UAy.DE ont déclaré lundi que leur vaccin COVID-19 actualisé présentait une réponse immunitaire accrue chez les adultes âgés de 65 ans et plus, ainsi que chez les adultes âgés de 18 à 64 ans présentant au moins une condition de risque sous-jacente.