Pfizer: essai prometteur pour Ibrance en cancer du sein

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce qu'un essai de Phase 3 avait permis de démontrer que l'ajout de Ibrance (palbociclib) à la thérapie de maintenance standard avait amélioré 'significativement' la survie sans progression (PFS) chez les patients atteints d'un cancer du sein métastatique (MBC) HR+/HER2+.



La PFS médiane était de 44,3 mois avec Ibrance, contre 29,1 mois avec la thérapie standard seule, soit un gain de plus de 15 mois.

La survie globale, critère secondaire, n'était pas encore mature.



Cette étude confirme donc le potentiel de Ibrance en thérapie de maintenance pour ralentir la progression de la maladie.



Les résultats vont être partagés avec les autorités réglementaires.





