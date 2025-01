Pfizer: essai concluant dans le soin du cancer colorectal information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Pfizer fait savoir qu'un essai de Phase 3 a démontré que l'association de Braftovi (encorafenib), cetuximab (erbitux) et mFOLFOX6 avait permis d'améliorer significativement le taux de réponse objective pour le traitement du cancer colorectal métastatique avec mutation BRAF V600E.



Cette combinaison a montré un taux de réponse de 60,9 % contre 40,0 % avec la chimiothérapie.



Les résultats, présentés lors du symposium ASCO GI 2025 et publiés dans Nature Medicine, indiquent également un potentiel bénéfice en survie globale.



Ce régime a obtenu une approbation accélérée de la FDA en décembre 2024 et pourrait devenir un standard pour cette population de patients. Par ailleurs, la sécurité de cette combinaison est conforme aux profils connus des agents utilisés, souligne le laboratoire.





