Pfizer dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions, le contexte et le chiffre d'affaires aux paragraphes 2 à 5)

Pfizer PFE.N a légèrement relevé mardi la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis.

L'action a progressé de 1,8 % à 25,5 dollars en pré-ouverture.

Pfizer mise sur de nouveaux médicaments pour compenser la baisse des revenus liés à la COVID-19 et réduire sa dépendance vis-à-vis de ses médicaments phares vieillissants, tandis que les investisseurs guettent les signes indiquant que son rachat de Metsera pour 10 milliards de dollars pourrait l’aider à s’imposer de manière significative sur le marché en forte croissance de l’obésité.

Le laboratoire pharmaceutique, dont le cours de l’action a chuté de plus de 50 % par rapport à son pic atteint pendant la pandémie, prévoit de renouer avec une croissance plus soutenue après 2028.

Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 60,5 et 62,5 milliards de dollars, contre une fourchette de 59,5 à 62,5 milliards de dollars prévue précédemment.

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice de 77 cents par action, contre des estimations des analystes de 68 cents par action, selon les données compilées par LSEG.