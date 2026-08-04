Pfizer dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis

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Pfizer PFE.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour son anticoagulant, l'Eliquis.

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice de 77 centimes par action, contre des estimations des analystes de 68 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.