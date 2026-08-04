Pfizer dépasse les prévisions de bénéfices et vise 2,5 milliards de dollars de réductions de coûts supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de graphiques sur les actions et le chiffre d'affaires d'Eliquis; ajout de précisions tout au long de l'article)

Pfizer PFE.N a annoncé mardi des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, portés par la forte demande pour l’anticoagulant Eliquis, et a dévoilé son intention de réaliser 2,5 milliards de dollars d’économies supplémentaires grâce à ses efforts continus de réduction des coûts.

Pfizer a indiqué que ces économies supplémentaires, qui devraient être réalisées entre 2027 et 2029, s’appuieront sur les mesures de réduction des coûts existantes, l’entreprise cherchant à compenser la baisse de son chiffre d’affaires liée à la COVID-19 et à rétablir une croissance durable.

La société compte également sur de nouveaux médicaments pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ses médicaments phares vieillissants, tandis que les investisseurs guettent les signes indiquant que son acquisition de Metsera, pour un montant de 10 milliards de dollars, pourrait l’aider à prendre une position significative sur le marché en forte croissance de l’obésité.

Pfizer a déclaré s'attendre à renouer avec une croissance plus forte après 2028.

Le directeur général Albert Bourla s’est montré optimiste, affirmant que “les produits lancés et acquis par l’entreprise ont enregistré de bons résultats… et que notre programme dédié à l’obésité progresse avec un élan significatif”.

Le chiffre d’affaires des produits acquis a augmenté de 25 % en termes opérationnels au cours du trimestre.

Les ventes d’Eliquis ont progressé de 19 % sur une base opérationnelle, portées par une hausse des prix nets aux États-Unis due à une réduction des remises et à une composition favorable des canaux de distribution, ainsi que par une demande plus forte sur les marchés mondiaux.

Les ventes d’Eliquis, que Pfizer commercialise en partenariat avec Bristol Myers Squibb BMY.N , se sont élevées à 2,43 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,93 milliard de dollars.

La hausse des ventes d’Eliquis et du traitement anticancéreux Padcev a contribué à compenser la baisse de la demande pour les produits COVID de la société.

Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 60,5 et 62,5 milliards de dollars, contre une fourchette de 59,5 à 62,5 milliards de dollars prévue précédemment.

Il a réaffirmé ses prévisions de bénéfice annuel afin de refléter un impact de 650 millions de dollars lié à un accord de licence d'une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars conclu avec la société chinoise Innovent Biologics 1801.HK .

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice de 77 centimes par action, contre des estimations des analystes de 68 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

L'action du laboratoire pharmaceutique est restée stable lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.