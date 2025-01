Pfizer: avis favorable de l'UE pour Tivdak information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Un comité d'experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) a émis vendredi un avis favorable à une autorisation de mise sur le marché du Tivdak, un traitement contre le cancer du col de l'utérus développé par Pfizer .



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a recommandé l'homologation de cet anticorps-conjugué mis au point en collaboration avec le danois Genmab.



Tivdak est déjà approuvé aux Etats-Unis dans le traitement du cancer de col de l'utérus récidivant ou métastatique.





Valeurs associées PFIZER 26,67 USD NYSE -0,89%